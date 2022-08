l'affondo di salvo baio

Fa discutere nel Pd Siracusa la scelta del partito di candidare nel collegio uninominale del Senato Paolo Amenta, presidente del Pd Siracusa e sindaco di Canicattini Bagni. A sollevare la questione è Salvo Baio, componente del Pd aretuseo ed esponente storico della sinistra locale.

Pd Siracusa ignorato sulle scelte

“Apprendo che Paolo Amenta sarà candidato nel collegio uninominale e gli faccio i migliori auguri. Ma mi domando se nella scelta dei candidati del Pd che dovrebbero rappresentare il nostro territorio, il partito abbia avuto un ruolo o sia stato ignorato. Domanda retorica, perchè la risposta è nota: nessun organismo del Partito “democratico” è stato consultato nè tantomeno coinvolto nelle decisioni sulle candidature. Di più, chi aveva il compito, a livello regionale e nazionale, di coordinare le candidature, per prima cosa ha pensato alla propria candidatura”

I tormenti del Pd Siracusa

La situazione politica del Pd a Siracusa non è per nulla semplice. Dal primo di luglio non c’è più un segretario, per via delle dimissioni di Salvo Adorno, e non essendo l’assemblea stata in grado di eleggere un nuovo capo, è stato varato un coordinamento che tiene dentro tutte le anime del Pd.

L’affondo ai vertici del partito

“Così funziona oggi il Pd. Un tempo si consultava -attacca Baio – la base per ascoltarne gli orientamenti e le preferenze, oggi non sappiamo neanche chi sia la base. Un tempo le scelte venivano discusse negli organismi di partito, anche quando si trattava di dirigenti nazionali. Oggi gli organismi del Pd sono in disfacimento, non contano nulla e non vengono neanche convocati perchè privati prendendo del benchè minimo potere decisionale”.

“Passi per le candidature per le Politiche, visto che sono state già impacchettate, ma sulla lista per le Regionali, che è su base provinciale, avremo la possibilità di esprimere un’opinione oppure come dice Paolo Amenta “la direzione potrà solo prendere atto del lavoro svolto dal comitato (palermitano Nds) e trasmettere a sua volta l’elenco nominativo dei candidati a Palermo”?”