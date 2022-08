fumata nera per l'elezione del segretario

Come era nei pronostici, non c’è stata ieri sera, in occasione dell’assemblea, l’elezione del nuovo segretario del Pd Siracusa. Nessuna delle correnti aveva i numeri per piazzare il colpo, per cui si è deciso, così come prevede lo statuto, di istituire un coordinamento con dentro tutte le aree del Partito democratico.

Il nuovo organismo dovrà traghettare il Pd verso l’elezione del segretario ma è presumibile che se ne parlerà dopo le Politiche e le Regionali.

I 5 nomi del coordinamento

Ci sono Enzo Pupillo, in rappresentanza dei Dem di Gaetano Cutrufo, Bruno Marziano, l’ex assessore regionale leader degli orlandiani, Paolo Amenta, presidente del Pd, Raffaele Gentile, Marco Monterosso, espressione dei Giovani turchi, e Marika Cirone Di Marco, esponente del Dem legati all’ex segretario Salvo Adorno.

Soluzione salomonica dopo le liti

Una soluzione salomonica dopo le apre polemiche degli ultimi due mesi, cominciate prima con la lettera contro la candidatura di Caterina Chinnici per la corsa alle Primarie del campo progressista firmata da Marika Cirone Di Marco e da altri esponenti del Pd, che ha poi portato alle dimissioni di Adorno dalla carica di segretario e poi con l’adesione al Pd del sindaco di Melilli, Giuseppe Carta.

Giuca e Raiti

In realtà, l’area di Cutrufo un candidato lo aveva: l’ex deputato regionale ed ex sindaco di Rosolini, Giovanni Giuca, che era in corsa anche nel 2020 salvo poi perdere con Adorno ma la corrente non è riuscita a trovare alleanze tali da provare una vera azione politica.

In lizza c’era anche Glenda Raiti, figlia dell’ex sindaco di Lentini, caldeggiata da Marziano ma anche in questo caso l’assenza di convergenza delle altre correnti sarebbe stata determinante. Avrà certamente inciso il rovente clima politico dentro il Pd che, peraltro, si deve occupare delle candidature sia per le elezioni politiche, fissate per il 25 settembre, sia per le Regionali, la cui data è ancora incerta.

I papabili per la lista per le Regionali

Con il sindaco di Melilli, Giuseppe Carta che sembra fuori dai giochi, dopo il varo della commissione di garanzia del Pd con il compito di verificare le compatibilità delle candidature con le regole dello Statuto, tra cui l’assenza di processi e Carta ha un procedimento giudiziario in corso, la strada sembrerebbe spianata per Gaetano Cutrufo, il sindaco di Carlentini Giuseppe Stefio, e Tiziano Spada, braccio destro del sindaco di Floridia, Marco Carianni.