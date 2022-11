Pd Siracusa, Spada con Amenta, “basta attacchi, rispettare i ruoli nel partito”

08/11/2022

Trova una sponda importante il presidente del Pd Siracusa, Paolo Amenta, attaccato da diversi esponenti del partito dopo aver messo sul tavolo l’ipotesi del sostegno al sindaco di Siracusa nella tornata amministrativa della prossima primavera.

Per il deputato regionale, Tiziano Spada “sono inaccettabili gli attacchi nei confronti del presidente dell’assemblea del Pd, Paolo Amenta, che oggi rappresenta il Pd a livello provinciale in quanto il mandato gli è stato dato dalla direzione provinciale”.

Il rispetto dei ruoli dentro il Pd

Il parlamentare regionale del Pd, ritiene fuori luogo le critiche mosse ad Ameta, bersagliato anche da commenti sui social.

“Ognuno sta dando una linea ed una impostazione – dice a BlogSicilia il parlamentare Ars, Tiziano Spada – su quello che si dovrà fare, ma a che titolo? Con quale ruolo? Ci sono state le elezioni, regionali e nazionali, sono stati anche definiti dei ruoli, per cui invito tutti a seguire con prudenza il dibattito senza dare l’impressione all’esterno che il Pd sia un partito in mano a bande che si contrappongono”.

Il tema delle elezioni amministrative

Sulla questione delle amministrative, che si terranno in 4 Comuni del Siracusano, tra cui il capoluogo, Priolo, Palazzolo e Carlentini, il deputato Ars del Pd, spiega quale sarà il metodo.

“Basta a logiche che hanno portato al fallimento”

“E’ stato stabilito che ci sarà una commissione – dice Spada – per trattare il tema delle amministrative non solo a Siracusa ma in tutta la provincia. Quindi, tutte le esternazioni che sto leggendo in queste ore non solo non le condivido ma mi fanno ancora di più capire come il Pd è sotto la morsa di logiche fallimentari che hanno portato il partito a scomparire nel Siracusano”.

“Il Pd è un partito serio, non si possono rilasciare esternazioni personali, bisogna, invece, rispettare i ruoli che sono stati affidati ai singoli deputati eletti ed al presidente del Pd, che ha ricevuto un mandato preciso dalla direzione” conclude Spada.