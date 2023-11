la sanità nel siracusano

La carenza di medici nel reparto di Pediatria non è solo un problema dell’ospedale Umberto I di Siracusa, come svelato da una fonte della struttura sanitaria del capoluogo.

Le polemiche sul rischio chiusura

Criticità se ne riscontrerebbero anche nel presidio di Lentini, anche se, di recente il commissario straordinario dell’Asp di Siracusa, Salvatore Lucio Ficarra, replicando agli allarmi lanciati dal deputato regionale del M5S, Carlo Gilistro sul rischio chiusura del reparto di Pediatria, ha assicurato che questa eventualità non si concretizzerà, anche perché è “priva di fondamento”.

Il balletto dei numeri sui medici in Pediatria a Lentini

Inoltre, lo stesso manager ha spiegato che il reparto “è coperto al cento per cento, avendo in servizio un direttore di struttura complessa (già primario) e nove medici su nove in organico”.

Fin qui, il commissario ma una altra fonte medica, che ha contattato BlogSicilia, sostiene un’altra verità. “Vero è che ci sono 9 medici in organico – rivela la fonte – ma risulta che alcuni sono in malattia mentre un altro è prossimo al trasferimento in un ospedale catanese, per non parlare di un altro che dispone della 104”.

“Medici sotto stress”

Secondo la stessa fonte, molto autorevole, i pediatri sono sotto stress: “ci sono medici che devono fare la spola tra Avola e Lentini e questo sta creando molto stress”.

5 medici in Pediatria

I pediatri che lavorano a Siracusa, secondo alcune fonti dell’Umberto I, sono anch’essi sotto pressione e sottoposti a turni di lavoro massacranti. “Ce ne sono 5 ma in realtà dovrebbero essercene 8 – svela la fonte a BlogSicilia – e questo rende tutto molto più complicato”.

La coperta corta per i turni di notte

Uno dei nodi è rappresentato dai turni di notte perché il numero dei medici disponibili scende da 5 a 3, a causa di problemi di salute di due pediatri, impossibilitati a svolgere questo servizio, per cui il lavoro di quelli rimasti diventa estenuante. Del resto, dopo la notte tornano a casa per il recupero, di certo non si può lavorare dalla mattina alla sera, e così la coperta si scopre essere sempre più corta.