Abusi sull’infanzia, seminario gratuito dell’associazione siciliana Meter

L’iniziativa in collaborazione con l’Ufficio Fragilità della Diocesi di Noto

La vocazione per la formazione di Meter nasce 20 anni fa. L’associazione si è sempre impegnata, anche in tempi non sospetti, a donare la sua esperienza attraverso corsi di formazione, incontri e convegni in tutto il territorio nazionale e internazionale.

La tutela dei minori contro ogni forma di abuso

Migliaia le persone incontrate e formate in questi anni. Vescovi, sacerdoti, seminaristi, religiosi/e, suore di clausura, catechisti, genitori, giovani, universitari e professionisti a cui si è lasciata una traccia, una traccia operativa per lavorare insieme per la tutela dei minori contro ogni forma di abuso, anche online.

Il seminario

Si torna alle attività in presenza. L’11 e 18 dicembre 2021, Meter in collaborazione con l’Ufficio Fragilità della Diocesi di Noto terrà il Seminario formativo propedeutico gratuito “Azione educativa a tutela dei minori” presso il Polo Formativo ed Educativo Meter, via Maucini, 13 – Pachino (SR).

Diffondere modelli di intervento

Il Seminario si inserisce nell’azione educativa, formativa e preventiva per comprendere, con competenza, professionalità e umanità, come affrontare il grave fenomeno degli abusi sui minori. È un percorso propedeutico sulle delicate tematiche dell’abuso alla luce delle ultime ricerche scientifiche che si propone di fornire ai partecipanti nozioni e modelli d’intervento sul fenomeno degli abusi sull’infanzia. Ha carattere interdisciplinare e integrato con nozioni generali relative all’ambito giudiziario, sociale, psicologico, informatico e pastorale al fine di costruire insieme gli strumenti per migliorare la capacità di prevenire e arginare il fenomeno attraverso la conoscenza e un’azione educativa a tutela dei minori.

I relatori e le caratteristiche del seminario

I Relatori sono dell’équipe Meter e dell’Ufficio Diocesano: Don Fortunato Di Noto; Avv. Maria Suma; Carlo Di Noto; Dott.ssa Arianna Consiglio.

La durata sarà di 8 ore ed è a numero chiuso. Le iscrizioni si chiuderanno il 30 novembre 2021 o al raggiungimento del numero massimo previsto.

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione, materiale informativo e dispensa.

Il Seminario in presenza si svolgerà nel rispetto delle normative anti covid19.

Per maggiori informazioni e per le iscrizioni è possibile consultare il sito di Meter.