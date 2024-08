è accaduto a pachino

E’ in gravi condizioni un uomo di 76 anni che, nelle ore scorse, è stato travolto a Pachino da una macchina.

Le indagini della polizia

Sulla vicenda ci sono in corso le indagini della polizia e dei vigili urbani che stanno verificando la dinamica dell’incidente e capire se vi sono responsabilità precise da parte del conducente dell’auto.

Il soccorso

Sono stati alcuni passanti a prestare le prime cure al pensionato e sono stati loro stessi a chiedere l’intervento del 118 che ha provveduto a trasportare il ferito al Pronto soccorso. Saranno tutti ascoltati per ricostruire gli istanti precedenti all’impatto.

L’incidente tra Pachino e Noto

Nella giornata di ieri si è verificato un terribile incidente sulla Strada provinciale 19 tra Noto e Pachino. Per cause che sono al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Noto, nell’impatto sono rimasti coinvolti una macchina, una Toyota Yaris, ed un pullman, diretto a Noto e pieno di passeggeri.

Feriti in ospedale

Il traffico è rimasto bloccato per ore per consentire al 118 di trasportare i feriti negli ospedali più vicino. I vigili del fuoco del distaccamento di Noto hanno provveduto a far uscire le vittime dai mezzi coinvolti nello scontro.

Le indagini

I carabinieri stanno compiendo gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’impatto: da accertare se auto e pullman provenissero da direzioni opposte o se, invece, fossero nella stessa carreggiata.

I mezzi danneggiati

L’auto è stata completamente distrutta, la parte anteriore del mezzo è un ammasso di lamiere mentre è stata danneggiata la portiera del bus dalla parte del conducente.

Un morto nel Ragusano

Incidente mortale ad Acate. A perdere la vita un ventenne che si trovava su un calessino trainato da un cavallo. Il ragazzo sarebbe stato centrato in pieno da un’autovettura. A perdere la vita Giuseppe Curvà. L’episodio è accaduto lungo la strada che da Acate conduce a Roccazzo, frazione di Chiaramonte, all’altezza del bivio Pozzi Cancellieri delle 4 fontane, strada per Pedalino e Mazzarrone.