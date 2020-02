Nuovo incidente stradale in contrada Targia , nella zona nord di Siracusa . È in pericolo di vita un motociclista di 29 anni che, per cause ancora al vaglio degli agenti della polizia municipale di Siracusa, ha perso il controllo della sua moto.

L’impatto con l’asfalto è stato violento ed i primi a prestare soccorso sono stati alcuni automobilisti che transitavano in quel momento in contrada Targia. Si è compreso subito che le condizioni del giovane erano piuttosto serie ed è stato trasferito in ambulanza al pronto soccorso dell’Umberto di Siracusa.

È in prognosi riservata il ventinovenne ma secondo una prima ricostruzione degli inquirenti non ci sarebbero altri mezzi coinvolti nell’incidente. Si tratterebbe di un incidente autonomo ma serviranno altri accertamenti per ricostruire con esattezza quanto accaduto.

Foto archivio