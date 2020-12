sull'autostrada siracusa-gela

E’ di 3 feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio sull’autostrada Siracusa-Gela in prossimità dello svincolo di Rosolini. Per cause al vaglio degli agenti della Polizia stradale, il conducente di una macchina ha perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato. Tre dei quattro ragazzi sono stati trasferiti al Pronto soccorso dell’ospedale Di Maria di Avola dove sono stati sottoposti alle cure dei medici che non si sbilanciano sulle loro condizioni, essendo in osservazione.

A quanto pare, si tratterebbe di un incidente autonomo, non ci sarebbero altri veicolo coinvolti, per cui resta da capire perché l’auto si è ribaltata: le attenzioni degli inquirenti sono concentrate sul conducente. Si ipotizza che fosse distratto o che andasse ad una velocità sostenuta, in ultima analisi la Polizia stradale dovrà valutare se era sobrio o sotto l’effetto di sostanza alcoliche o psicotrope.

E’, invece, andata male ad un giovane di Pedagaggi, frazione di Carlentini, nel Siracusano, morto la settimana scorsa in un incidente stradale. Secondo una prima ricostruzione, la vittima, Giovanni Lo Pilo, 18 anni, avrebbe accettato un passaggio in macchina di un 45enne, originario della Polonia, che avrebbe incontrato poco prima in un locale. Il conducente, per cause al vaglio della Polizia municipale, ha perso il controllo del veicolo, una Alfa Romeo 147, finita in un canale.

Per Giovanni Lo Pilo non c’è stato nulla da fare mentre il 45enne polacco è ancora ricoverato a Catania. Per lui si profila un’iscrizione nel registro degli indagati, intanto come atto dovuto, poi si svolgeranno gli accertamenti per svelare se ha delle responsabilità nell’incidente che ha provocato la morte di Giovanni Lo Pilo.

Nei giorni scorsi il giudice per le udienze preliminari del tribunale di Siracusa, Francesco Alligo, ha emesso una sentenza di condanna per omicidio stradale nei confronti di un ventunenne accusato di aver provocato un incidente nel dicembre del 2018 in cui perse la vita una donna di 72 anni.