accompagnato in carcere

E’ stato tratto in arresto dai carabinieri di Floridia, un 45enne, Sebastiano Marino, che deve rispondere di stalking. La misura cautelare è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena dove si sarebbero svolti i fatti contestati all’uomo, poi accompagnato in carcere, in una cella del penitenziario di contrada Cavadonna.

Persecuzioni per 5 anni

Secondo quanto emerso nella ricostruzione dei militari del comando provinciale di Siracusa, l’uomo avrebbe perseguitato la sua ex moglie per un periodo di tempo abbastanza lungo, dal 2017 al 2022.

Fatti accaduti a Modena

Quei comportamenti avrebbero creato ansia e paura alla donna ed alla sua stessa famiglia ma alla fine la vicenda è finita in un fascicolo di inchiesta della Procura di Modena che ha chiesto ed ottenuto dal gip l’emissione della misura cautelare.

Arrestato e condotto in carcere

Frattanto, il 45enne è tornato nel Siracusano, trasferendosi in contrada Benalì, al confine tra Siracusa e Floridia ed è qui che i carabinieri della tenenza di Floridia lo hanno trovato. Gli hanno notificato il provvedimento ed è stato trasferito in carcere, in attesa dell’interrogatorio di garanzia davanti al gip.