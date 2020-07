La denuncia

Situazione allarmante al comando provinciale dei vigili del fuoco di Siracusa per una cronica carenza di organico. Lo denuncia la Cgil per cui il problema rischia di acuirsi in concomitanza con la stagione calda, dove si registra una impennata degli incendi.

“C’è una intollerabile situazione – denunciano il segretario della funzione pubblica Cgil Francesco Nardi e il coordinatore provinciale Cgil dei vigili del fuoco Sebastiano Azzaro – presso il comando provinciale di Siracusa, in quanto il personale operativo è costretto a lavorare sotto stress per la mancanza di vigili e vigili qualificati. Nello

specifico a fronte di una pianta organica teorica di 87 unità CR/CS nella realtà il numero dei capi partenza si riduce drasticamente a circa 60 unità; stesso discorso vale per la componente vigile, di gran lunga inferiore rispetto alla pianta organica”.

Secondo la Cgil, la mole di lavoro sarà tutta sulle spalle del risicato personale in servizio al comando provinciale dei vigili del fuoco di Siracusa. ” Tutto ciò gravando pesantemente – denunciano il segretario della funzione pubblica Cgil Francesco Nardi e il coordinatore provinciale Cgil dei vigili del fuoco Sebastiano Azzaro – sulla tenuta psico-fisica degli operatori del soccorso costretti il più delle volte a raddoppi di turni e a una non regolare turnazione nelle mansioni da svolgere mensilmente, soprattutto nel periodo estivo dove per l’elevato numero di interventi da effettuare di incendi di sterpaglie e vegetazione varia, il personale è costretto ad operare giornalmente allo stremo delle proprie forze. Tra l’altro pare che quest’anno non sia stata ancora firmata nessuna convenzione tra Direzione regionale vigili del fuoco e la Protezione civile regionale che dotava il Comando provinciale di Siracusa di 2 ulteriori squadre aggiuntive per il contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia, inoltre gli stessi sindacalisti denunciano il mancato pagamento da parte del Dipartimento vigili del fuoco delle ore straordinarie effettuate nella campagna boschiva 2019″