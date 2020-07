Sono da chiarire le cause di un incidente stradale avvenuto nelle prime ore del mattino sul ponte Diddino, tra Floridia e Siracusa. Secondo una prima ricostruzione, il conducente di un camion avrebbe perso il controllo del mezzo che in pochi istanti si è ribaltato.

L’uomo è rimasto ferito ed è stato soccorso dal personale medico arrivato poco dopo la richiesta di auto. I vigili del fuoco hanno proceduto alle operazioni di recupero del mezzo grazie all’utilizzo di una gru. Sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine per capire se si tratta di un incidente autonomo o se ci sono coinvolti altri mezzi.

Un incidente analogo si è verificato nel Siracusano: una macchina si è ribaltata questa mattina sulla Catania-Ragusa, all’altezza dello svincolo di Lentini. Per cause che sono al vaglio dei carabinieri e della Polizia municipale, il conducente ha perso il controllo del mezzo fino a capotare. Immediati sono stati i soccorsi, i primi a prestare le prime cure al ferito, le cui condizioni non sarebbero gravi, sono stati gli stessi automobilisti in transito. Si sono fermati per provare a tirare fuori dal mezzo l’uomo alla guida del veicolo poi sono arrivate le forze dell’ordine che hanno aiutato il ferito, creando attorno un cordone di sicurezza per consentire di aiutare la vittima ed al tempo stesso compiere i rilievi per provare a ricostruire la dinamica dell’incidente. Non è chiaro se il conducente è stato costretto ad una manovra brusca per evitare l’impatto con un altro mezzo o altro: di questo si occuperanno gli inquirenti che avranno una spiegazione dopo aver esaminato ogni elemento. E si torna a parlare della sicurezza sulla Catania-Ragusa ma soprattutto del suo completamento. “C’è anche la Ragusa-Catania tra le opere strategiche individuate dal Governo per Italia Veloce” affermano i parlamentari nazionali del M5S Marialucia Lorefice e Paolo Ficara per cui un primo elenco di 130 infrastrutture è stato approvato in Consiglio dei ministri.