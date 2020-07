L'incidente stradale in contrada Portella

Sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco per estrarre un uomo rimasto intrappolato nelle lamiere di un’auto che si è letteralmente accartocciata in seguito ad un incidente stradale. Il sinistro è avvenuto questa mattina a Pace del Mela, in provincia di Messina. Un uomo è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale a bordo di un elisoccorso dopo l’intervento dei pompieri.

L’incidente stradale, in particolare, è avvenuto in contrada Portella, ed ha impegnato oggi intorno alle 8.30 i Vigili del fuoco per estrarre dalle lamiere un uomo rimasto incastrato con le gambe tra lo sportello e il mezzo ribaltato. La squadra intervenuta dal vicino Distaccamento di Milazzo, con un’autopompa e un pick-up attrezzato, ha utilizzato cavi e cordami per mettere in sicurezza il mezzo e cuscini vetter con centralina per sollevarlo da terra permettendo così di estrarre il ferito e affidarlo al personale del 118 che ha ritenuto opportuno trasportarlo, tramite elisoccorso atterrato nelle immediate vicinanze, al nosocomio più vicino.

Le cause dell’incidente sono ancira in corso di accertamento. Sup posto sono arrivati anche i Carabinieri e dopo la bonifica e la messa in sicurezza, la squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Messina ha potuto far rientro in sede.

Ieri nel corso di uno schianto lungo l’autostrada A20 Messina Palermo fra gli svincoli di Brolo e di Patti in direzione Messina è morta una donna. Per cause ancora da accertare, due auto si sono scontrate nel tratto fra due gallerie ed esattamente tra le gallerie Petraro e Calavà. A perdere la vita una donna di 51 anni di Sant’Agata Militello, Angela Frusteri.

Con la vittima viaggiavano altre due donne, entrambe ferite, così come le tre persone che occupavano l’altra autovettura coinvolta nell’incidente. Tutti gli occupanti dei due mezzi sono stati trasportati all’ospedale Barone Romeo di Patti. La vittima Angela Frusteri, aveva 51 anni. Insieme ad altre due amiche era diretta ad una festa di compleanno. Forse una distrazione alla base dello scontro anche se non si riesce ancora a comprendere da parte di chi. L’incidente è successo fra le 23 e la mezzanotte.