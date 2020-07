Nella zona di Comiso, nel Ragusano

Un incendio si è scatenato nel primo pomeriggio nella valle dell’Ippari, nella zona di Comiso. Le fiamme hanno lambito la Provinciale 20, la Comiso-Santa Croce e sono state tante le richieste di soccorso da parte dei residenti e degli automobilisti in transito in quella porzione di area. Del resto, le colonne di fumo si sono viste a distanza di chilometri dall’epicentro ed è stato necessario far alzare in volo un elicottero per provare dall’alto a circoscrivere il raggio d’azione delle fiamme. Troppo presto dire se il rogo sia di matrice dolosa, di certo una parte determinante l’hanno avuta le alte temperature che hanno alimentato le fiamme, trovando poi terreno fertile nella vegetazione. La Protezione civile, nelle ore scorse, aveva lanciato degli allarmi in merito al rischio incendi, fatto sta che si sono verificati e spetterà alla macchina dei soccorsi provare a fermare l’incendio.

Fiamme sono divampate nei giorni scorsi, nella zona archeologica di Mokarta, nel Trapanese.

L’area, che fa parte del Parco Archeologico di Segesta, è stata oggetto di un incendio, che ha danneggiato prevalentemente le staccionate in legno, che delimitano i percorsi predisposti per i visitatori.

Da un primo sopralluogo, effettuato dalla dirigente del Parco, Rossella Giglio, non risultano danni ai reperti archeologici. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Trapani.

Il sito di Mokarta ricade sul territorio di Salemi.

“Attendiamo che forze dell’ordine e vigili del fuoco accertino la dinamica dei fatti ma se, come sembra, dovesse essere confermata l’origine dolosa dell’incendio dell’area archeologica di Mokarta, allora saremmo davanti a un gesto vigliacco da parte di chi si crede in diritto di potere sfregiare il territorio e l’impegno di tanti che hanno lavorato duramente per salvaguardare e rendere fruibile la storia di quei luoghi“.

“Il Comune di Salemi ha curato la pulizia dell’area fino allo scorso anno, quando la competenza è passata al Parco di Segesta, e non può tollerare atti ignobili come questo che mortificano un’intera comunità”. spiega il sindaco di Salemi Domenico Venuti .

FOTO E VIDEO FRANCO ASSENZA