“Roma interrompa il silenzio e dia risposte sul dossier per l’ Area di crisi industriale complessa del petrolchimico di Siracusa, presentato dalla Regione Siciliana l’anno scorso”. Lo afferma il presidente della Regione, Nello Musumeci, in merito all’istituzione dell’Area di crisi industriale della zona del Petrolchimico di Siracusa che consentirebbe alle aziende di usufruire di aiuti per l’abbattimento delle emissioni di Co2, considerato che non sono previsti contributi dal PNRR.