l'assessore regionale tamajo a siracusa

Il Petrolchimico di Siracusa verso la Transizione ecologica. Lo ha ribadito questa mattina a Siracusa, nel corso dell’incontro dal titolo “La sicurezza energetica e la transizione energetica nel polo industriale di Siracusa“, organizzata da Confindustria Siracusa, l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamaio.

La sicurezza energetica

“La sicurezza energetica è un tema di grande importanza per il nostro paese, in quanto dipendiamo in gran parte dalle importazioni di energia. Questa dipendenza ci espone a rischi geopolitici, come ad esempio le tensioni internazionali o le fluttuazioni dei prezzi del petrolio” ha detto Tamajo

“Transizione opportunità di sviluppo” dice Tamajo

L’assessore regionale alle Attività produttive sostiene che la Transizione energetica, come ribadito dal ministro per il Made in Italy, Adolfo Urso, è strategica per lo sviluppo.

“La transizione energetica rappresenta – ha detto l’assessore regionale alle Attività produttive – un importante percorso per affrontare la crisi climatica globale e raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione. La rapida riduzione delle emissioni di gas serra richiede l’implementazione di politiche energetiche sostenibili e la graduale sostituzione dei combustibili fossili con fonti rinnovabili e tecnologie pulite. La transizione energetica non solo ci permetterà di contrastare l’emergenza climatica, ma rappresenterà anche un’opportunità per lo sviluppo economico e l’innovazione tecnologica”.

“Regione per sviluppo del Petrolchimico”

“Da parte del Governo della Regione ci sarà tutto l’impegno possibile per creare un sistema collaborativo e sinergico volto alla creazione di un ecosistema energetico affidabile, sostenibile e competitivo soprattutto per il polo

industriale di Siracusa, caratterizzato da una presenza significativa di imprese di interesse strategico nazionale” aggiunge Tamajo.

“Saranno necessari investimenti ingenti, competenze tecniche, regolamentazione – aggiunge Tamajo – e collaborazione tra pubblico e privato, per promuovere l’innovazione tecnologica e le rinnovabili. Dobbiamo lavorare insieme per definire una visione strategica di lungo termine e per trasformare questa visione in azioni concrete, sulla base di un dialogo costante tra le istituzioni, il mondo produttivo e la società civile”.

“Polo industriale protagonista della Transizione ” dice Scerra (M5S)

Il polo industriale siracusano deve essere un protagonista della transizione ecologica, processo che dobbiamo avere la capacità di governare e non semplicemente di subire. Questo territorio deve continuare ad essere centrale nel nuovo piano industriale che ci condurrà alla neutralità climatica”. Lo ha detto il parlamentare Filippo Scerra (M5S) al termine dell’assemblea pubblica di Confindustria Siracusa, dedicata ai temi dell’energia.

“Come M5S, sin dalla precedente legislatura, abbiamo lavorato per indirizzare l’attenzione del Governo Nazionale sulle problematiche riguardanti il polo industriale di Siracusa, il più grande d’Europa. Abbiamo promosso vari incontri, sottoscritto emendamenti e proposte, sollecitato i ministeri, scritto più volte al Presidente del Consiglio. Siamo stati parte attiva di un percorso che ha visto protagonisti tanti soggetti del territorio. Il nostro impegno continua – conclude Scerra – per fare del polo industriale siracusano un asset energetico strategico per l’Italia e per l’Europa del futuro”.