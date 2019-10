Le riprese nel centro storico di Siracusa

Piazza Duomo, a Siracusa, si è trasformata in un set per la realizzazione di un docufiction inserito nella trasmissione Amore criminale, in onda su Rai 3.

Il programma, condotto da Veronica Pivetti, racconta le drammatiche relazioni amorose finite in tragedia.

Ogni puntata è dedicata alla storia di una donna uccisa dal proprio partner o ex. E ciascuna di essa è narrata attraverso le testimonianze dei protagonisti della vicenda, ricostruzioni filmate o materiale documentaristico. Nella mattinata di oggi, approfittando della clemenza del tempo, dopo due giorni di piogge abbondanti che hanno sferzato la città e la sua provincia, sono state girate, in piazza Duomo, alcune scene di una vicenda siciliana che sarà visibile nelle prossime puntate di Amore criminale.

Gli attori sono stati scelti dalla produzione all’inizio del mese nel corso del casting che si è tenuto a Siracusa. Si consolida il ruolo di Siracusa come location per trasmissioni e spot televisivi.

Nei mesi scorsi, sono stati girati gli spot di due importanti marchi che sono già andati in onda nelle principali reti televisive nazionali. Proprio in piazza Duomo, tra l’estate e l’autunno del 1999, furono girate le riprese del film Malena, per la regia di Giuseppe Tornatore, premio Oscar per Nuovo Cinema Paradiso.