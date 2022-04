affondo del movimento civico 4 contro sindaco di siracusa

Tornano a fare discutere le piste ciclabili a Siracusa ed ora al centro delle polemiche c’è quella che sarà realizzata in corso Gelone, il cuore di Siracusa.

Pista ciclabile in corso Gelone

Contro si è schierato il movimento Civico 4 dell’ex presidente del Consiglio comunale, Michele Mangiafico, strenuo oppositore dell’amministrazione del sindaco Italia.

Le criticità della zona

La pista ciclabile in quest’area della città, che cuce il centro storico con la zona nord di Siracusa, crea più di un perplessità per via della conformazione di corso Gelone, strada divisa da un lungo spartitraffico, dove transitano i mezzi pubblici e migliaia d auto, oltre al fatto che ci sono numerosissime attività commerciali, per cui i parcheggi, piuttosto esegui, sono merce rara.

Lavori da 1 milione di euro

“I lavori sono stati già affidati alla ditta Medi Appalti s.r.l. per circa 1 milione e 200 mila euro, e quindi potrebbero partire a breve, sempre che ci siano ancora le condizioni economiche sufficienti” dice il leader di Civico 4, Michele Mangiafico” . Che aggiunge: “Il primo cittadino sta acciuffando fondi a destra e a manca, che poi deve necessariamente spendere, dando vita a progetti che di fatto non migliorano la qualità di vita dei cittadini”.

Parcheggi cancellati

Secondo Mangiafico, la realizzazione delle piste ciclabili cancellerà molti parcheggi, che sono linfa vitale per i negozi della zona, oltre 50 dai conti fatti da Civico 4.

Salteranno le aiuole e gli spazi per i pedoni

Inoltre, secondo Mangiafico, dalla lettura del progetto per la pista ciclabile in corso Gelone, “salteranno sul lato destro penisole pedonali, aiuole, porzioni di marciapiedi e alberi (pagina 6). D’altra parte, quando qualcuno con presunzione e prepotenza vuole necessariamente fare entrare l’elefante dalla cruna dell’ago, le conseguenze sono anche queste.”

Caos in via Tisia

“ Se a parole la classe dirigente parla di ampliamento dei posti auto in città, nei fatti si muove in “direzione ostinata e contraria”, come in via Tisia, rendendo sempre più difficile la vita ai residenti delle zone in cui agisce, ma anche alle attività produttive che ivi insistono e che perdono capacità attrattiva in favore dei centri commerciali esterni alla città”.

Penalizzato trasporto pubblico

Per il movimento Civico 4, l’amministrazione avrebbe dovuto puntare sul trasporto pubblico, fortemente penalizzato. E Mangiafico ricorda il taglio del servizio dei bus navetta, che legava con i mezzi elettrici la zona alta della città con Ortigia. “Civico4 aderirà ad ogni iniziativa pubblica volta a contestare il progetto Gelone Sud” chiosa Mangiafico.