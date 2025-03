Si può pagare una pizza margherita 12 euro? La risposta è sì ed è ben evidenziata in uno scontrino fiscale di un locale di Noto postato sui social e poi rimosso, presumibilmente per le proteste del proprietario o degli “affezionati” all’attività.

Lo scontrino

Una traccia, però, è rimasta e spiega la serata di due persone che, nei giorni scorsi, hanno deciso di cenare in una pizzeria ma, al termine della serata, qualcosa sullo stomaco è rimasto, non tanto per il cibo quanto per il prezzo pagato. La coppia ha sborsato 34 euro per mangiare una margherita, 12 euro, un’altra pizza, da 14 euro, e poi una bottiglia d’acqua frizzante, 3 euro, ed il coperto, 5 euro in tutto.

Siracusa carissima

Il caro cena si avverte anche a Siracusa che, stando ai recenti dati dell’Istat, nel mese di febbraio ha registrato un aumento dell’inflazione pari al 2,8%, tra i più alti in Italia. L’Unione nazionale consumatori ha stilato una classifica sul caro vita e la città siciliana (+2,8%, +600 euro) è al quinto posto in tutta la Penisola: davanti ci sono Bolzano, in testa a tutti, Rimini, Siena e Padova. Dopo Siracusa, Bologna (+2,1% e +584 euro), al settimo posto Imperia (+2,6%) poi Piacenza insieme Ferrara (+2,1%, +571 euro per entrambe) mentre al decimo posto c’è Bergamo con +2% pari a +559 euro.

In Ortigia una granita 8 euro

Le cronache sono piene di racconti di turisti spennati da alcuni titolari dei locali di Ortigia, il centro storico della città. L’estate scorsa una donna raccontò di essersi recata con un amico in via della Giudecca consumando una granita di mandorla ed una bottiglietta piccola, con una fetta di limone. Costo? 8 euro.

La tassa sui rifiuti

Non costa solo mangiare a Siracusa perché anche le imposte locali incidono sulla spesa familiare, come la Tari, la tassa sui rifiuti. Stando ai dati diffusi dall’Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva, una famiglia ha speso nel 2024 in media 398 euro contro i 413 euro dell’anno precedente.