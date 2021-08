Salvataggio reso possibile grazie ad una segnalazione

Una poiana che si trovava in difficoltà sulla strada provinciale Lentini-Palagonia è stata salvata dagli agenti del corpo forestale della centrale operativa provinciale di Catania. Il ritrovamento, all’altezza di Francofonte in provincia di Siracusa, è avvenuto grazie alla segnalazione di Gaetano Navanteri che ha ritrovato il rapace.

Si tratta di un esemplare dal peso di 800 grammi circa che è stato affidato alle cure dei dottori Luigi Calabrese e Antonio Aiello del Fondo Siciliano per la Natura.

“Cresce sensibilità e collaborazione dei cittadini”

“La crescente sensibilità e collaborazione dei cittadini ci fa ben sperare – dichiara Giovanni Salerno dirigente generale del Corpo forestale – è un fattore fondamentale per la tutela della flora e della fauna. Così come ci fa ben sperare l’arrivo dei neo agenti forestali impegnati sin da oggi nel recupero. Il loro arrivo rappresenta un segnale di discontinuità e un’ottima occasione per migliorare, dopo tanti anni, la nostra capacità di riposta sul territorio”.