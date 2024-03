prende il posto di miccoli

E’ Giuseppe Puglisi, 57 anni, originario di Rosolini, il nuovo comandante della Polizia municipale di Siracusa.

Prende posto di Miccoli

Prende il posto di Enzo Miccoli, che, nell’aprile del 2023, aveva riassunto l’incarico su scelta del sindaco, Francesco Italia, tornato sui suoi passi dopo la nomina, nell’ottobre del 2022, a capo dei vigili urbani di Delfina Voria, poi passata alla Protezione civile.

La vicenda estiva

Era nell’aria la scelta del nuovo comandante della Polizia municipale, già in estate si erano fatti i nomi di due militari, uno in servizio ai carabinieri, poi andato in pensione, l’altro alla Guardia di finanza ma non se ne fece nulla. La scelta è caduta su Puglisi, come sostenuto dall’assessore alla Polizia municipale, Giuseppe Gibilisco.

Chi è il nuovo comandante

Laureato in giurisprudenza presso Università degli Studi di Catania ed abilitato all’esercizio della professione forense. Ha conseguito un dottorato di ricerca in diritto amministrativo. Ha svolto dal 2003 al 2011 incarico di docenza a contratto per insegnamento di diritto degli enti Locali presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Catania.

Gli incarichi da comandante

Ha svolto dal 2000 al 2005 il ruolo di Comandante della Polizia municipale di Rosolini ed, in regime di scavalco, di Comandante della Polizia municipale di Ispica. Dal 2008 al 2012 ha ricoperto il ruolo di dirigente Comandante della Polizia Municipale di Modica. Dal 2013 al 2020 ha svolto il ruolo di Dirigente comandante della Polizia municipale di Ragusa e successivamente a tale data ha ricoperto altri incarichi dirigenziali nell’amministrazione comunale di Ragusa.

Gli altri ruoli

Ha svolto altri incarichi pubblici quale dirigente sovraordinato presso il comune di Trecastagni, sciolto per mafia, a seguito di nomina della Commissione Prefettizia. Autore di diverse pubblicazione su tematiche specifiche della Polizia Municipale pubblicate sulla rivista “La Polizia Locale”, edita da Maggioli.