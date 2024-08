la trasmissione calciomercato l'originale

La nuova illuminazione del ponte Santa Lucia, il collegamento tra via Malta e l’isolotto di Ortigia la cui manutenzione straordinaria è stata completata in questi giorni, sarà accesa, da stasera fino a sabato, per la prima volta e sarà di colore azzurro.

La nuova stagione

Una scelta del sindaco Francesco Italia per salutare la presentazione ufficiale della squadra del Siracusa Calcio che si accinge ad affrontare la nuova stagione nel campionato di serie D. L’obiettivo della società è quello di tornare in serie C, un anno, nel testa a testa contro il Trapani a spuntarla sono stati i granata. La squadra azzurra parte con i favori del pronostico e tra le rivali più accreditate ci sono la Reggina, la Scafatese e poi c’è l’incognita Nissa che conta sulla forza della società, capace di fare grossi investimenti.

Ospiti della trasmissione

La presentazione si terrà alle ore 19 e avverrà dal palco della trasmissione di Sky Sport “Calciomercato – L’originale” che per tutta la settimana andrà in onda da riva Nazario Sauro, davanti all’ingresso dell’Ortea Palace.

Stasera alle 23, il presidente del Siracusa Calcio, Alessandro Ricci, la dirigenza e una delegazione della squadra saranno ospiti in diretta della fortunata trasmissione di Sky Sport – condotta da Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e da Fayna – che proprio nella settimana clou del calcio mercato approda a Siracusa grazie alla collaborazione tra Comune, Siracusa Calcio e Ortea Palace.

Il ponte Santa Lucia

Il risanamento conservativo del ponte Santa Lucia (la principale infrastruttura di accesso in Ortigia) è il primo intervento mai realizzato dalla sua inaugurazione, 19 anni fa, ed è stato effettuato con fondi comunali stanziati lo scorso anno. I lavori sono consistiti nella verifica degli elementi strutturali, nella sabbiatura e verniciatura delle parti metalliche, nel controllo e sostituzione delle pannellature in acciaio inox, nella revisione dell’impianto elettrico e nell’implementazione di quello di illuminazione dei canali.