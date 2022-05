Erlend Oye, cantante dei Kings of Convenience

Da anni, Erlend Oye, cantante dei Kings of Convenience, band norvegese, vive a Siracusa e qui ha comprato casa. Si è innamorato della città e spesso interviene sui temi legati alla difesa dell’ambiente ma nelle ore scorse ha deciso di mettere sul piatto un milione di euro da offrire alla società Elemata che ha un progetto per la costruzione di un residence alla Pillirina, zona costiera a sud di Siracusa, per il Comune di Siracusa ha chiesto alla Regione l’istituzione di una Riserva terrestre.

Il post di Erlend Oye

Il cantante, in un post su Instagram, si è rivolto al responsabile della società, il marchese De Gresy. “Caro marchese De Gresy, ti offro un milione di euro per lasciare la Pillirina e lasciarla aperta a tutti”.

“Un milione, è tutto quel che ho”

“La Pillirina non ha bisogno – prosegue il cantante norvegese nel suo post – di alcuna riqualificazione. E’ perfetta così com’è (…). Signor De Gresy, se leggi questo post, cambia i tuoi piani. I posso vendere la mia casa a Bergen e forse riuscire a rimborsarti i costi che hai sostenuto durante gli anni di battaglie giudiziarie. Un milione di euro sarà sufficiente? E’ tutto quello che ho. Non privarci della Pillirina”.

Il progetto di costruzione ha avuto sì del Tar

Nelle settimane scorse, però, il Tar di Catania ha respinto il ricorso di Legambiente che si opponeva alla realizzazione del residence. I giudici non sono entrati nel merito della vicenda sollevata dagli ambientalisti, per cui quelle costruzioni cozzano con i vincoli di natura paesaggistica ed archeologica inseriti nel Piano Paesaggistico di Siracusa ma hanno sollevato una questione strettamente tecnico-giuridica: “Il ricorso è irricevibile, risultando fondata l’eccezione di tardività sollevata dalla difesa della controinteressata” si legge nella sentenza della Terza sezione. Insomma, l’istanza di Legambiente è stata depositata in ritardo. Gli ambientalisti hanno presentato ricorso al Cga di Palermo.