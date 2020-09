Turismo

Arriverà domani al porto Grande di Siracusa della nave Costa Deliziosa, che avrà a bordo 351 passeggeri. Al termine di un incontro nella sede della Capitaneria di Porto di Siracusa sono stati predisposti i protocolli di sicurezza in tema di Covid19. “La nave da crociera avrà a bordo 351 passeggeri e non effettuerà procedure di imbarco e sbarco nel Porto aretuseo, ma un transito della durata di qualche ora, durante la quale i passeggeri, se vorranno, potranno effettuare delle escursioni programmate e guidate, sempre nel rispetto delle misure anticovid” fanno sapere dal comando della Guardia costiera, agli ordini del comandante Luigi D’Aniello.

“Hanno partecipato al tavolo di coordinamento i rappresentanti – dicono dalla Capitaneria di Porto – della Sanità marittima, della Polizia di frontiera, dei servizi tecnico-nautici, della Security portuale nonché l’agenzia raccomandataria marittima della Nave Costa Deliziosa che farà il suo primo ingresso nel Porto di Siracusa il 10 settembre con previsione di scalo a Siracusa anche per i prossimi giovedì. Nel corso della riunione i rappresentanti della Costa crociera, che hanno partecipato all’incontro da remoto per via telematica, hanno illustrato i vari protocolli e le misure di prevenzione e contrasto elaborate per contenere il virus Covid 19, e poter in tal modo garantire la ripresa delle attività commerciali in piena sicurezza”