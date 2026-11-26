Una nuova stazione marittima, ma anche un grande spazio urbano affacciato sul mare, con giardini, percorsi ciclopedonali, terrazze panoramiche e piazze aperte alla cittadinanza. È il futuro immaginato per il Molo Sant’Antonio di Siracusa, al centro del concorso internazionale di progettazione promosso dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale (AdSP), giunto alla conclusione.

Alla selezione hanno partecipato 39 proposte nella prima fase, cinque delle quali sono state ammesse alla fase finale. A ottenere il primo posto è stato il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti composto da Settanta7 srl, società mandataria, Cascone Engineering srl e Paisà Architettura del Paesaggio di Stignani Associati srl.

Dal porto crocieristico a uno spazio aperto alla città

L’obiettivo dell’intervento è superare la concezione del Molo Sant’Antonio come area destinata prevalentemente alle attività portuali e all’accoglienza dei crocieristi. Il progetto punta a restituire alla città una parte significativa del suo fronte marittimo, creando un collegamento più diretto tra il porto e il tessuto urbano.

La nuova configurazione prevede spazi verdi, giardini con vegetazione mediterranea, percorsi ombreggiati e aree attrezzate. Le attuali distese di calcestruzzo, oggi caratterizzate anche dal fenomeno dell’isola di calore, saranno sostituite da un sistema di spazi verdi e superfici progettate per migliorare la qualità ambientale.

Piazze sul mare, percorsi ciclopedonali e terrazze panoramiche

Una delle caratteristiche più interessanti riguarda la possibilità di utilizzare il waterfront anche al di fuori delle operazioni crocieristiche. Nelle aree non soggette a restrizioni di sicurezza portuale saranno realizzati percorsi ciclopedonali, spazi per lo sport all’aperto, zone relax e terrazze panoramiche.

È prevista anche una grande piazza sul mare, pensata per ospitare manifestazioni culturali, iniziative pubbliche ed eventi ricreativi. L’intenzione è fare del molo un luogo frequentato durante tutto l’anno, non soltanto nei giorni di arrivo e partenza delle navi.

Resterà naturalmente necessaria la separazione tra gli spazi destinati alle attività portuali e quelli accessibili liberamente ai cittadini, nel rispetto delle norme di sicurezza.

Una stazione marittima moderna e sostenibile

Anche l’edificio destinato ad accogliere i passeggeri sarà completamente ripensato. La nuova stazione marittima avrà una copertura dalle linee sinuose, progettata per dialogare con il paesaggio del Porto Grande e con il profilo di Ortigia.

Il progetto integra soluzioni per l’efficienza energetica, tra cui impianti fotovoltaici e sistemi di recupero delle acque meteoriche. La sostenibilità ambientale diventa così uno degli elementi centrali della riqualificazione, insieme alla riduzione delle superfici cementificate e all’incremento delle aree verdi.

I prossimi passaggi prima dei lavori

“Con questo progetto compiamo un passo decisivo verso la rigenerazione del fronte marittimo di Siracusa”, dichiara Francesco Di Sarcina, commissario straordinario dell’AdSP, sottolineando l’obiettivo di coniugare turismo crocieristico, sostenibilità e integrazione urbana.

Il concorso, tuttavia, rappresenta una tappa progettuale e non l’avvio immediato del cantiere. Il raggruppamento vincitore dovrà sviluppare le successive fasi fino alla progettazione esecutiva. Saranno poi necessari i pareri degli enti competenti e la successiva gara per affidare i lavori.