Il bando sul sito dell'ente

Sono 27 i posti messi a concorso dal Comune di Priolo per coprire quelli vacanti, lasciati dagli ormai ex dipendenti andati in pensione.

“Prevista per il 2020 la copertura – spiegano dal Comune di Priolo – a tempo indeterminato di 1 posto da istruttore direttivo amministrativo; 1 da istruttore direttivo amministrativo-legale; 2 da istruttore direttivo tecnico; 1 posto da istruttore direttivo tecnico-ambientale; 4 da istruttore contabile; 4 posti da istruttore amministrativo; 2 da istruttore tecnico; 4 posti da agente di Polizia municipale; 2 da assistente sociale. Alcuni di questi saranno riservati alle categorie protette. Prevista inoltre la copertura a tempo determinato dei seguenti posti vacanti: 2 da istruttore direttivo tecnico; 2 da istruttore tecnico; 1 posto da assistente sociale; 1 posto di psicologo”.

“Il reclutamento di varie figure professionali – ha commentato il sindaco, Pippo Gianni – si è reso necessario per far fronte alle esigenze funzionali dell’ente, garantendo al contempo occupazione a decine di persone, che contribuiranno a far diventare realtà i tanti progetti in via di attuazione”. I bandi saranno pubblicati sul sito del comune Priolo Gargallo.