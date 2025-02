Un incidente sul lavoro si è verificato stamane in via Piave, nel quartiere della Borgata di Siracusa.

Chi è la vittima

La vittima è un operaio, 27 anni, che, secondo una prima ricostruzione, al vaglio della Polizia municipale, è caduto da un cestello mentre era impegnato nei lavori di riparazione dell’illuminazione. Una scena avvenuta sotto gli occhi di numerosi testimoni, alcuni dei quali hanno provato a prestare le prime cure al ragazzo

La ricostruzione

Dai primi accertamenti, sembra che un autocarro abbia urtato il braccio del cestello causando la caduta del 27enne. Il giovane è stato soccorso e trasferito al Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa dove si trova in prognosi riservata.

Incidente sul lavoro nella raffineria Isab

Quello di via Piave è il secondo incidente sul lavoro in pochi giorni. Nella serata del 7 febbraio un operaio di 50enne, dipendente di un’impresa metalmeccanica, mentre si trovava nella raffineria Isab Nord in alcuni lavori di manutenzione, si è procurato una grave lesione al torace ed al polmone.

Le ipotesi

Tra le ipotesi c’è che l’operaio sia stato colpito da un pezzo di metallo, staccatasi da un macchinario, all’altezza del petto. Sono stati i suoi colleghi a prestare le prime cure ma si è compreso subito che le sue condizioni fisiche erano piuttosto serie, per cui si è proceduto al trasferimento dell’operaio all’ospedale Cannizzaro di Catania. Si trova in prognosi riservata e lotta tra la vita e la morte.