è accaduto ad avola

Denunciato un giovane autore di un’aggressione al titolare di un bar

Lo ha colpito con una spranga in ferro

La vittima ha usato una sedia come scudo

Le indagini condotte dalla polizia

Gli agenti di polizia hanno bloccato e denunciato un giovane di 28 anni, autore di una violenta aggressione ai danni del titolare di un bar, ad Avola.

Denunciato l’aggressore

Deve rispondere di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere mentre la vittima, per fortuna, ha rimediato solo un grande spavento: i colpi non lo hanno centrato perché è riuscito ad attutirli usando come scudo una sedia, andata distrutta. Non si conoscono ancora le ragioni dell’ostilità del 28enne verso il gestore dell’attività commerciale, fatto sta che i due hanno avuto un diverbio, presumibilmente esasperato dal caldo.

Indagini sulle cause del diverbio

Forse una consumazione è al centro della discussione o magari tra i due ci sono dei vecchi rancori non ancora smaltiti, di certo il giovane, sarebbe uscito dal bar con l’intenzione di tornarci nuovamente. E’ andato a prendersi un tubo di ferro , lungo quasi un metro, ed è ritornato nel locale per dare una lezione al rivale.

L’allarme arrivato alla polizia

Una segnalazione è arrivata al commissariato di polizia di Avola e poco dopo gli agenti si sono recati nell’attività, bloccando l’aggressore e sequestrando la spranga.