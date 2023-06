l'intervento del commissario provinciale bonfanti

Il commissario provinciale di Forza Italia, Corrado Bonfanti, tira la volata al forzista Ferdinando Messina, per la presidenza del Consiglio comunale.

Asse FdI-Forza Italia

Una presa di posizione che punta a rafforzare l’indicazione, condivisa anche da Fratelli d’Italia, sul candidato sindaco del Centrodestra, sconfitto al ballottaggio da Francesco Italia, ma osteggiata dal Mpa, che, invece, ritiene sua quella carica, frutto di accordi pre elettorali. Da un lato, Bonfanti spinge per l’unità della coalizione ma attorno a Messina.

Unità sì ma su Messina

“L’azione politica delle forze che compongono – spiega il commissario provinciale di Forza Italia, Corrado Bonfanti – la coalizione deve essere unitaria, determinata e coesa in modo da indirizzare molte azioni di governo nella giusta direzione, nel rispetto delle indicazioni uscite dalle urne nella scorsa tornata elettorale. Non c’è spazio per rivendicazioni di parte, oggi, ancora più di prima, serve fare emergere, per coerenza e rispetto dei siracusani, l’indicazione consegnata alla coalizione di Centro Destra di continuità del proprio percorso politico e di scelta del soggetto che tale percorso, facendone sintesi, lo ha finora bene interpretato: Ferdinando Messina”.

I prossimi appuntamenti elettorali

Nella sua articola analisi, Bonfanti fa riferimento ad altre scadenze elettorali che potrebbero far pensare alle Provinciali. Quasi un monito al Mpa dopo quelli dei giorni scorsi da parte del parlamentare nazionale meloniano Luca Cannata ed il leader di Insieme, Giovanni Cafeo.

“Rispetto per tutti i partiti i movimenti – dice Bonfanti – e le liste civiche della coalizione, rispetto per tutte le persone che si sono spesi con la propria candidatura o disponibilità alla candidatura, prima, durante e dopo le elezioni, ma, soprattutto rispetto per Siracusa e i siracusani con la fermezza di chi vuole continuare ad essere protagonista, ora e in futuro, della buona politica, della politica comprensibile a tutti, credibile e riconducibile alle nostre idee. Ci sono

ancora tante altre sfide da affrontare insieme e il consolidamento dei nostri rapporti con decisioni condivise e motivate, non possono che fare sperare bene per il successo finale”