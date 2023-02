la sfida a siracusa

Il primo confronto alle Primarie a Siracusa per le corsa alla segreteria nazionale del Pd è vinto da Stefano Bonaccini. Il presidente della Regione ha ottenuto 659 preferenze ( 51,81%), a seguire Elly Shlein con 577 preferenze (45,36), poi Paola De Micheli con 30 (2,36%) e Gianni Cuperlo con 6 (0,47%).

Soddisfazione è stata espressa dai sostenitori di Bonaccini. “Il risultato è frutto del lavoro di un gruppo dirigente nuovo che, insieme con il senatore Antonio Nicita, sta dimostrando di essere compatto e di agire con grande impegno e senso di responsabilità. I numeri parlano chiaro: “A Siracusa – spiega Tiziano Spada – Bonaccini ha ottenuto oltre il 58% dei voti, a Floridia quasi il 63%, a Solarino il 70% e a Rosolini addirittura ha sfiorato il 92%. Un successo – conclude – che ci rivela di essere sulla buona strada per rilanciare il ruolo del partito nel Siracusano e non solo”.

Vittoria Shlein in 8 circoli

“Piena soddisfazione per il risultato ottenuto nella nostra provincia, frutto di una comunità che si ricompatta su temi e scelte di sinistra non più differibili” afferma Giusy Genovesi portavoce provinciale Siracusa della mozione Elly Schlein.

“Il grande risultato ottenuto da Elly Schlein (577 preferenze) a Siracusa, -dice Genovesi – appena 82 voti di distacco da Bonaccini su un totale di 1272 voti utili, con una percentuale su base provinciale di oltre il 45,3% per Elly Schlein, e una netta vittoria nei Circoli di Avola, Augusta-Villasmundo-Città Giardino, Buscemi-Buccheri, Carlentini, Francofonte, Noto, Pachino e Sortino, ha permesso un importante e netto aumento in termini percentuali del dato siciliano di Elly Schlein, ed è il chiaro segnale del rinnovato entusiasmo che ha caratterizzato un intenso lavoro di squadra che ha e sta coinvolgendo tantissimi iscritti e non e a cui va un enorme grazie”

“Domenica 26 febbraio siamo chiamati a fare la nostra parte. Iscritti e non iscritti andiamo a votare, partecipiamo alle Primarie del Partito Democratico, autentico e unico segnale di apertura democratica nel panorama politico nazionale, rinnoviamo il PD, scegliamo Elly Schlein per un futuro femminista, ecologista e progressista”.