Ha preso posto nella stanza di capo della Squadra mobile, al secondo piano del palazzo della Questura di Siracusa. Andrea Monaco, da stamane, guida la sezione più strategica della polizia, prendendo il posto di Annalisa Stefani, trasferita alla Mobile di di Trento.

Il ritorno a Siracusa

Per Monaco si tratta di un ritorno in provincia di Siracusa. Nel corso della sua carriera, infatti, ha diretto il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Lentini, dove ha coordinato diverse attività investigative, tra cui operazioni di contrasto al clan Nardo, maturando una conoscenza diretta del territorio e delle sue dinamiche criminali.

Il percorso professionale

Nato a Vittoria nel 1983, Andrea Monaco si è laureato in Giurisprudenza all’Università “La Sapienza” di Roma nel 2008. Tre anni dopo è stato ammesso al corso biennale di formazione per commissari della Polizia di Stato presso la Scuola Superiore di Polizia.

Nel dicembre 2013 è stato assegnato alla Questura di Caltanissetta come dirigente dell’Ufficio Immigrazione. Successivamente ha ricoperto incarichi nei commissariati di Gela, Niscemi, Lentini e Vittoria, oltre che alla Questura di Benevento. Nel marzo 2024 ha assunto la guida della Squadra Mobile di Ragusa, dove ha coordinato indagini e operazioni di contrasto alla criminalità organizzata e comune, con arresti e fermi dell’Autorità giudiziaria e della Polizia giudiziaria, anche nell’ambito del traffico di sostanze stupefacenti.