L'imputato era fuggito in Germania dopo il colpo

In primo grado, aveva rimediato 10 anni di carcere per una rapina in una gioielleria di Siracusa e traffico di droga, Salvatore Quattrocchi, 35 anni, siracusano, che, in Appello, si è vista ridotta la pena a 7 anni e 7 mesi di reclusione.

L’uomo, difeso dall’avvocato Junio Celesti, era stato catturato nel maggio scorso all’aeroporto di Amburgo, in Germania, dove si sarebbe rifugiato per sfuggire alla cattura. Secondo la ricostruzione della pubblica accusa, Quattrocchi avrebbe fatto parte della banda che il 4 novembre del 2016 si sarebbe presentata in una gioielleria in viale Zecchino, nella zona nord di Siracusa, portando via circa 74 mila euro.

Sono state determinanti per l’identificazione degli indagati le immagini delle telecamere di sicurezza della gioielleria nonché la testimonianza del titolare dell’attività commerciale, che, nel corso dell’assalto ha tolto il cappuccio ad uno della banda.

Per chiudere il cerchio attorno ai presunti rapinatori, sono state fondamentali le tracce del Dna trovate in uno dei passamontagna usati e gettato via al termine della rapina. Gli inquirenti, compiendo delle comparazioni sono riusciti a scoprire che i residui organici appartenevano ad uno degli assalitori.

Nella ricostruzione della Procura, due componenti della banda, un ragazzo ed una ragazza, spacciandosi per fidanzati avrebbero chiesto al proprietario di mostrargli degli anelli ma nei minuti successivi sarebbero piombati nel negozio due uomini armati, entrambi con il volto travisato, uno da passamontagna l’altro da un cappuccio.

E sarebbe stato proprio quest’ultimo a scagliarsi fisicamente contro il titolare della gioielleria che è stato colpito con il calcio della pistola. Le indagini sul conto di Quattrocchi da parte degli agenti della Squadra mobile di Siracusa avrebbero consentito di svelare anche il suo coinvolgimento in un traffico di droga. L’uomo, destinatario di un mandato di cattura europeo, avrebbe deciso di non farsi prendere, rifugiandosi in Germania: si sarebbe sentito al sicuro ma i suoi movimenti sarebbero stati scovati dagli inquirenti che avevano messo sotto osservazione alcune persone legate a lui.