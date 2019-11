Ferito un vigilantes

E’ accusato di rapina un diciassettenne che dopo aver svaligiato un distributore di bevande, situato nel reparto di Psichiatria dell’ospedale Umberto I di Siracusa, ha aggredito un vigilantes che avrebbe voluto fermarlo.

La vittima ha rimediato delle contusioni, il giovane, invece, è stato bloccato dai carabinieri che lo hanno intercettato qualche minuto dopo. L’indagato era riuscito ad uscire, forse si sentiva già al sicuro ma le informazioni fornite dal vigilantes, che ha rimediato un trauma contusivo al polso, all’avambraccio e alla spalla, sono state determinanti per l’identificazione.

Secondo una prima ricostruzione, il minorenne, dopo essersi intrufolato nel reparto, avrebbe usato degli arnesi da scasso per scardinare la pancia metallica dei distributori, contenenti l’incasso, ma il suo piano è saltato poco dopo essersi accorto di essere stato scoperto.

Nel corso della perquisizione, i carabinieri hanno rinvenuto addosso, al giovane, che deve rispondere di rapina impropria, una dose di hashish, per cui è stato anche segnalato in Prefettura, in quanto consumatore di sostanze stupefacenti.

“L’attenzione del Comando compagnia Carabinieri di Siracusa rimane alta e costante sull’intero territorio di competenza in considerazione del fatto che il fenomeno dei reati predatori e dei danneggiamenti registra dati rilevanti che richiedono un’efficace e costante azione di contrasto al fine di incrementare il livello di sicurezza percepita dalla popolazione” fanno sapere dal comando provinciale dei carabinieri di Siracusa.