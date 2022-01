l'uomo era in libertà vigilata

Un uomo di 42 anni, di Pachino, nel Siracusano, è stato arrestato dalla polizia in quanto ritenuto responsabile di una rapina avvenuta ieri sera in un centro scommesse.

Rapina con coltello

Il colpo è stato commesso in via Nunzio Costa, a Pachino, ed ha fruttato 500 euro che, secondo quanto emerso in una prima ricostruzione degli agenti del commissariato, il 42enne si è fatto consegnare brandendo un coltello. Era anche a volto coperto, indossava un casco temendo di farsi riconoscere e dopo aver prelevato il denaro si è dileguato.

La fuga

L’allarme è arrivato negli istanti successivi alla fuga del rapinatore che è stato intercettato dalla polizia ma quando ha visto gli agenti venire dalla sua parte l’indagato ha provato a scappare, cercando, nel contempo, di liberarsi dei soldi sottratti dal centro scommesse.

Bloccato e condotto in carcere

E’ stato bloccato e come disposto dai magistrati della Procura di Siracusa condotto in carcere in attesa di essere sentito dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale, in occasione dell’udienza di convalida della misura cautelare. Nel corso del suo interrogatorio, il 42enne potrà fornire la sua versione dei fatti ma per il momento resta in cella.

Aveva la libertà vigilata

Dalle informazioni in possesso alla polizia, l’indagato, con precedenti penali, è sottoposto “alla misura della libertà vigilata con obbligo di non allontanarsi dal Comune di Pachino senza autorizzazione del magistrato e l’obbligo di non uscire dalla propria abitazione dalle ore 21:00 alle ore 07:00 del mattino” spiegano dal palazzo della Questura di Siracusa. Inoltre, “tali misure limitative della libertà personale non hanno impedito al quarantaduenne di armarsi di coltello e di perpetrare la rapina”