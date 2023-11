la vicenda a siracusa

E’ stato scarcerato Armando Battaiola, 45 anni, indagato per una rapina ai danni di un distributore di carburante in viale Santa Panagia, nell’area dell’ex Tonnara, a Siracusa.

Le ragioni della decisione

La decisione è stata assunta dal Tribunale di Siracusa dopo una richiesta avanzata dal legale dell’uomo, l’avvocato Junio Celesti, e così il 45enne si trova nella sua abitazione, agli arresti domiciliari. La motivazione consiste nella circostanza che il 45enne ha intrapreso un percorso terapeutico che è incompatibile con la detenzione in carcere.

Il provvedimento del gip

L’uomo era finito in carcere, a seguito di quell’arresto, come disposto dall’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa: l’assalto alla pompa di benzina venne commesso nel maggio scorso ma per arrivare all’identità dell’indagato, gli inquirenti, coordinati dai magistrati della Procura di Siracusa, hanno usato le immagini delle telecamere di sicurezza della zona.

Domiciliari, evasione e carcere

L’indagato ottenne poi i domiciliari ma si rese responsabile di evasione, in quanto si allontanò dalla sua abitazione senza essere autorizzato ma il 45enne attribuì quell’episodio ad “un’incomprensione con la sua compagna”. Tornò in carcere ma, adesso, il Tribunale lo ha rispedito a casa.