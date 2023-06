la misura emessa dal gip del tribunale di siracusa

Un siracusano Armando Battaiola è stato tratto in arresto dalle forze dell’ordine che hanno eseguito una misura cautelare con l’accusa di rapina emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa.

Due rapine al distributore di benzina

Secondo le prime informazioni, l’uomo è accusato di aver commesso due rapine ai danni di un distributore di benzina in viale Santa Panagia, a ridosso delle case dell’area dell’ex Tonnara.

Le immagini delle telecamere

I colpi sono commessi nel mese di maggio ma per arrivare all’identità dell’indagato, gli inquirenti, coordinati dai magistrati della Procura di Siracusa, hanno usato le immagini delle telecamere di sicurezza della zona.

Ai domiciliari

Come disposto dal gip, l’uomo, assistito dagli avvocati Junio Celesti e Biagio Poidomani, si trova ai domiciliari, in attesa dell’interrogatorio di garanzia davanti allo stesso giudice che ha firmato il suo arresto.

Rapina a disabile, due arresti ad Augusta

Nei giorni scorsi, i carabinieri di Augusta hanno arrestato due uomini accusati di aver rapinato un anziano disabile. Uno di loro, 46 anni, è il nipote della vittima, che avrebbe voluto approfittare della condizioni dello zio per portargli via del denaro.

Le minacce e le botte al disabile

Secondo quanto emerge nella ricostruzione dei militari, il parente del disabile avrebbe fatto da palo mentre il complice avrebbe avuto il compito di salire nell’appartamento. Si è presentato in casa della vittima con un coltello da cucina in mano, allo scopo di minacciare il proprietario, a cui avrebbe chiesto di consegnarli un borsello contenente dei soldi. L’anziano si è rifiutato ed a quel punto il rapinatore l’avrebbe aggredito, sferrandogli dei pugni in pieno volto, per poi impossessarsi della refurtiva e scappare insieme al 46enne, rimasto ai piedi della casa.

L’allarme dei vicini e l’arresto

L’allarme è stato dato dai vicini del pensionato e poco dopo sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Augusta, che, dopo aver raccolto le informazioni necessarie, hanno rintracciato e arrestato i due rapinatori non molto

distanti dall’abitazione dell’uomo.