Arrestato un giovane straniero, bloccato all’uscita

Rapina armato di coltello un negozio ma viene subito bloccato all’uscita dai carabinieri. Provvidenziale l’immediata segnalazione dell’esercente. Arrestato dai carabinieri un cittadino di 27 anni, originario del Gambia. E’ ritenuto responsabile di aver tentato, armato di coltello, di rapinare un commerciante.

L’intervento della radiomobile immediato

L’arresto operato dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Marsala, coordinati dalla locale Procura della Repubblica. I militari dell’arma sono intervenuti a seguito di una richiesta da parte delle vittime minacciate di morte dal gambiano. Pretendeva di avere consegnata della merce dai dipendenti dell’attività commerciale presa di mira. All’arrivo dei carabinieri il giovane, dopo aver consumato la rapina con il coltello ancora fra le mani, era ancora davanti al locale. E’ stato quindi bloccato per il tempestivo allarme dato dall’esercente.

Indagini veloci

Le veloci indagini della radiomobile hanno permesso di far emergere gravi indizi di colpevolezza a carico del 27enne. Non solo sullo specifico episodio della tentata rapina ma anche su altri reati sempre da lui commessi nell’ultimo mese. Recuperato il coltello, che teneva ancora tra le mani, i carabinieri lo hanno arrestato. Il giudice ha convalidato l’arresto in attesa del processo nel corso del quale si valuterà a pieno se ci sono eventuali responsabilità a carico dell’indagato.

Altra tentata rapina a Palermo

Nei giorni scorsi altra tentata rapina, questa volta a Palermo. Sono stati attimi concitati quelli vissuti in via Ernesto Basile dove la polizia ha arrestato una giovane. Secondo quanto accertato nell’arco di pochi minuti si era resa responsabile di vari raid criminali. A ricostruire tutto le pattuglie dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e del commissariato di Porta Nuova. In prima battuta, la donna aveva aggredito a scopo di rapina una giovane studentessa. La vittima sorpresa per strada all’interno della cittadella universitaria nei pressi della facoltà di architettura. Le urla della vittima avevano però finito per sventare il raid criminale.

Durante la fuga la malvivente non si sarebbe rassegnata a ritirarsi a mani vuote. Ed infatti ha individuato uno zaino posizionato sul sedile di una vettura e lo ha rubato. Il proprietario si è accorto di tutto e l’ha inseguita. Nel giro di pochi minuti la polizia ha ricostruito la successione degli eventi e la donna arrestata, seppur dopo aver opposta una tenace resistenza.

