è accaduto a siracusa

E’ stata denunciata dagli agenti delle Volanti una donna di 34 anni, di Siracusa, accusata di aver rapinato tre minori, tra i 15 ed i 16 anni.

Aggrediti da una coppia

E’ accaduto il 24 ottobre scorso, in viale Epipoli, dove l’indagata, insieme ad un uomo, presumibilmente il complice, ha fermato i tre ragazzini che stavano facendo una passeggiata. I due aggressori si sarebbero rivolti a loro con tono minaccioso e senza l’uso di armi avrebbero costretto le vittime a consegnarli tutto quello che avevano con se.

La rapina

In particolare, avrebbero consegnato alla coppia una felpa, una banconota da 10 euro ed una tessera bancomat. Poco dopo, la rapina i tre ragazzini si sono diretti nelle rispettive abitazioni ed ancora in preda alla paura hanno raccontato ai genitori quello che poco prima avevano subito.

La testimonianza in Questura

Le famiglie hanno deciso di recarsi al palazzo della Questura di Siracusa, in viale Scala Greca, per denunciare l’episodio e così sono stati ascoltati dagli agenti delle Volanti, al comando della dirigente Giulia Guarino, che hanno tracciato l’identikit della coppia.

Identificata solo la donna

I ragazzini sono, però, riusciti ad identificare solo la donna, sull’altro non sono stati scovati riscontri sufficienti, per cui è stata formalizzata la denuncia solo a carico della 34enne.

Banda di rapinatori nel Ragusano

E’ paura nel Ragusano dove da qualche tempo si stanno registrando una serie di rapine, specie nelle zone più periferiche. In un caso ci sarebbe persino stata un’aggressione nei confronti di un anziano che ha sorpreso dentro casa sua i malviventi. Picchiato con violenza, è stato costretto a ricorrere alle cure ospedaliere. I residenti di una determinata zona del paese, come riporta il quotidiano on line Ragusa, hanno deciso di presentare un esposto alle forze dell’ordine e al Comune per denunciare la loro preoccupazione. Non si sentono più sicuri nemmeno fra le quattro mura della loro casa e chiedono più controlli.