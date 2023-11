Entrano in azione nelle zone più periferiche

E’ paura nel Ragusano dove da qualche tempo si stanno registrando una serie di rapine, specie nelle zone più periferiche. In un caso ci sarebbe persino stata un’aggressione nei confronti di un anziano che ha sorpreso dentro casa sua i malviventi. Picchiato con violenza, è stato costretto a ricorrere alle cure ospedaliere. I residenti di una determinata zona del paese, come riporta il quotidiano on line Ragusa oggi, hanno deciso di presentare un esposto alle forze dell’ordine e al Comune per denunciare la loro preoccupazione. Non si sentono più sicuri nemmeno fra le quattro mura della loro casa e chiedono più controlli.

La catena di episodi

Ci sarebbe stata una catena di episodi anche violenti. Si sarebbero concentrati nelle zone più periferiche a ridosso delle provinciali 13 e 14 tra le contrade Pozzi, Cinque zucchi, Cistrernazzi, Fortugno e Cimillà. In molti casi si è trattato di furti, con la banda che ha agito quando aveva certezza che in casa non vi fosse nessuno. In un caso pare però che un anziano abbia sorpreso i criminali in casa sua. E la banda non si è fatta scrupoli di sequestrare e picchiare l’uomo, finito in ospedale con il volto tumefatto.

La videosorveglianza

Le indagini sono state avviate da qualche tempo dalle forze dell’ordine nel territorio. Al vaglio ci sarebbero le immagini della videosorveglianza di alcune delle abitazioni prese di mira. Secondo alcune indiscrezioni che filtrano a fare parte della banda anche una donna.

A Palermo rapinatore messo in fuga

Ovviamente il fenomeno delle rapine e dei furti in abitazioni non è circoscritto alla sola zona del Ragusano ma investe tutta la Sicilia. Il mese scorso un episodio a Palermo cittadino dove un malvivente è entrato dal balcone in casa di due anziani. E’ salito al primo piano dell’abitazione in via Salita di Sant’Antonio, alla Vucciria. Stavolta i proprietari non si sono intimoriti. Hanno reagito e si sono avventati contro. Il giovane è così fuggito dal balcone. I due coniugi hanno chiamato i carabinieri del nucleo radiomobile che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza e stanno cercando l’autore di questa tentata rapina.

