ai domiciliari

Un agente di polizia, libero dal servizio, ha arrestato un uomo autore poco prima di una rapina in un negozio in viale Teracati, nella zona nord di Siracusa. E’ ai domiciliari Raffaele Violante, 47 anni, che, ieri, intorno alle 18, sarebbe entrato nell’attività commerciale per prelevare i soldi contenuti nella cassa e dopo averlo fatto è scappato.

Il poliziotto, a bordo della sua autovettura, ha notato quell’uomo uomo fuggire a piedi inseguito da un’altra persona e così ha fermato il suo veicolo per mettersi a correre con l’obiettivo di bloccare il presunto rapinatore.

” Violante, poco prima, si era impossessato – fanno sapere dalla Questura di Siracusa – di denaro contante da una cassa di un negozio sito in Viale Teracati ed era fuggito inseguito da un dipendente. Per non farsi agguantare, il malvivente tentava di colpire la sua vittima con una bottiglia. Dopo aver esperito tutti gli obblighi di legge, il rapinatore, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato posto ai domiciliari”.