Non gli andava a genio la sua permanenza forzata a casa, in quanto sottoposto agli arresti domiciliari, e così avrebbe collezionato numerose evasioni in poco tempo.

L’ultimo arresto per un 26enne è di qualche ora fa e sono stati i carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Siracusa a bloccare il giovane che era in giro ma, ancora una volta, su disposizione dell’Autorità giudiziaria l’indagato è tornato nella sua abitazione, ai domiciliari.

Ci era andato la prima volta per una serie di reati, legati al traffico di sostanze stupefacenti e furti nelle attività commerciali: con se ha il braccialetto elettronico ma nonostante questo dispositivo avrebbe lo stesso deciso di allontanarsi da casa. In un’occasione è stato rintracciato in centro mentre era a passeggio, in un’altra era dentro un bar per una consumazione, ed ancora è stato intercettato in compagnia di alcuni amici.