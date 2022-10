indagine della polizia

E’ di un arresto, 4 segnalazioni ed un sequestro di stupefacenti il bilancio di un‘operazione antidroga scattata tra Siracusa e Priolo conclusa dalla polizia.

Arresto a Priolo

E’ ai domiciliari un 36enne priolese, D.G., con precedenti penali, trovato in possesso di 142 grammi di hashish, materiale per il confezionamento della droga, un bilancino di precisione e del denaro, probabile provento dell’attività di spaccio. Tutto quanto è stato rinvenuto nell’appartamento dell’indagato che, poco prima, era stato visto in compagnia di un’altra persona, un suo cliente, poi segnalato, a cui aveva ceduto dell’hashish.

Blitz nel rione dello spaccio

A Siracusa, gli agenti delle Volanti hanno bonificato un rione dello spaccio: in via Santi Amato, nella zona di Santa Panagia, sono stati sequestrati 21 dosi di cocaina e 21 di hashish. Nel corso del servizio sono stati bloccati 3 giovani, due di 24 ed uno di 21 anni per possesso di una modica quantità di droga, probabilmente acquistata poco prima dai pusher della zona.

Droga in Ortigia

Inoltre, gli agenti del Commissariato di Ortigia, nell’ambito della stessa operazione di controllo contro il traffico di stupefacenti, hanno rinvenuto e sequestrato, nella zona del Largo della Graziella, in Ortigia, nascoste in un

cespuglio ai piedi di un albero di ulivo, 19 dosi di hashish e 3 di marijuana, già pronte per essere cedute agli assuntori della zona.