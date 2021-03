operazione della polizia provinciale

Sequestrata una carrozzeria di Avola

I reflui erano scaricati nel canale di raccolta delle acque

Denunciati i tre proprietari

Gli agenti della Polizia provinciale di Siracusa hanno sequestrato una carrozzeria, situata ad Avola, nel Siracusano, e denunciato i tre proprietari. I sigilli sono stati apposti anche alle 17 auto trovate nel locale che sono sottoposte agli interventi di riparazione.

Inquinamento

Nel corso degli accertamenti, si è scoperto, attraverso l’uso della fluoresceina biodegradabile, un tracciante solubile di colore verde che a contatto con l’acqua possiede un enorme potere colorante, che le acque di lavaggio sarebbero state scaricate illecitamente in un adiacente canale di raccolta delle acque meteoriche. Insomma, un rischio ambientale notevole, secondo quanto emerso nel corso delle indagini degli agenti della Polizia provinciale che hanno avviato i controlli dopo alcune segnalazioni.

Le indagini

Quel modo di smaltire i reflui non sarebbe affatto passato inosservato, qualcuno, presumibilmente, un residente della zona dove si trova la carrozzeria, ha dato delle indicazioni agli investigatori, i quali, nei giorni scorsi, si sono presentati nell’attività per compiere delle verifiche. E quella segnalazione avrebbe avuto un suo fondamento, al punto che gli agenti hanno messo i sigilli al locale mentre per i 3 proprietari si aprirà un procedimento giudiziario.

Traporto rifiuti speciali

Nell’ambito di un’altra indagine, legata ai reati ecologici, gli agenti della Polizia provinciale di Siracusa hanno sequestrato un autocarro, poi demolito, che trasportava rifiuti speciali senza autorizzazione. Il conducente è stato denunciato per guida senza patente: si è scoperto, nel corso degli accertamenti, che non l’aveva da due anni mentre il mezzo era senza copertura assicurativa e privo di revisione.

Gestione illecita dei rifiuti

Infine, gli investigatori hanno denunciato altre 3 persone per gestione dei rifiuti non autorizzata, un altro, invece, è stato deferito in Procura “per violazione di sigilli di un veicolo sottoposto sequestro penale in materia dei reati ambientali”.