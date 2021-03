"non sapevo dello screening" dice il sindaco

Assembramenti nell’area dell’istituto Maiorana di Avola

In mattinata erano stati organizzati i test con i tamponi

Tanti genitori hanno manifestato la loro paura

Alcuni di loro hanno richiamato i figli a casa

Monta l’indignazione sui social

La protesta dei genitori di numerosi studenti di Avola si è propagata, come un fiume in piena, sui social nelle ore in cui, nell’area dell’istituto comprensivo Maiorana, erano in corso i test con i tamponi. I ragazzi, come emerge nei racconti fotografici, erano ammassati e come ormai si sa il rischio della diffusione del contagio da Covid19 è elevato quando si verificano degli assembramenti.

“Che paura per mia figlia”

“Ho fatto tornare mia figlia, è inammissibile quello che hanno visto i miei occhi stamane” racconta un genitore. “Non c’è nulla da commentare, ne usciremo mai?” si chiede, in modo retorico, un altro genitore, molto preoccupato per quanto è avvenuto stamane in quella scuola.

“Sono indignato”

“Come genitore sono molto indignato, dopo aver visionato tutto questo assembramento senza distanza durante la campagna tamponi e contemporaneamente l’uscita di scuola. A mio modesto parere organizzazione zero in merito. Però continuiamo a tenere i ristoranti e i pub, chiusi, piscine e palestre chiuse i bar a mezzo servizio alle 22.00 il coprifuoco e ci chiuderanno pure a Pasqua” argomenta un familiare di uno studente.

Il sindaco

Sulla vicenda è intervenuto il sindaco di Avola, Luca Cannata. “Non sapevo affatto di questo screening – dice Cannata a BlogSicilia – che è stato organizzato dalla dirigenza dell’istituto e dall’Asp di Siracusa. Non appena mi hanno girato le foto su quanto stava accadendo ho prima chiamato il preside e poi inviato le pattuglie della Polizia municipale. In ogni caso, abbiamo avuto i risultati dei tamponi: su 1080 test non si registrano positivi”.

Boom di positivi in Sicilia

In merito alla situazione dei contagi, oggi non è stata una giornata rassicurante. Sono 895 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 25.226 tamponi processati, con una incidenza di positivi di poco superiore al 3,5%, in forte ed improvvisa risalita rispetto a ieri. La nostra regione resta, però, nona per nuovo contagio giornaliero. anche oggi.