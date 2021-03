Sono 895 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 25.226 tamponi processati, con una incidenza di positivi di poco superiore al 3,5%, in forte ed improvvisa risalita rispetto a ieri. La regione resta, però, nona per nuovo contagio giornaliero. anche oggi.

Le vittime sono state 20 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.513 Il numero degli attuali positivi è di 15.994 con una diminuzione di 393 casi rispetto a ieri. I guariti sono 1268.

La situazione nelle singole province

La distribuzione nelle province vede Palermo con 347 casi, Catania 176, Siracusa 84, Agrigento 80, Messina 58, Enna 50, Caltanissetta 45, Ragusa 28, Trapani 27.

La situazione negli ospedali

Negli ospedali i ricoverati sono 931, esattamente come ieri, quelli nelle terapie intensive sono 118, uno in meno rispetto alle 24 ore precedenti.

Per i vaccini la Regione si affida alla Chiesa

Sono 500 le parrocchie siciliane che hanno messo a disposizioni propri locali per la somministrazione di vaccini anti Covid19 rispondendo a una richiesta dell’assessore regionale alla Sanità, Ruggero Razza.

Una Pasqua di vaccini in parrocchia

La somministrazione delle dosi comincerà il prossimo 3 aprile ovvero il sabato di Pasqua, quasi una scelta simbolica di ‘resurrezione’. Il target di riferimento è quello dei cittadini di età compresa fra i 69 ed i 79 anni ai quali, nelle condizioni previste dall’autorizzazione degli enti regolatori, a cui è destinato il vaccino AstraZeneca.

In ogni centro sarà presente un medico, un infermiere e un amministrativo per la compilazione dei moduli.

Le dosi destinate ad ogni parrocchia

A ciascuna parrocchia sono destinate fino ad un massimo di 100 vaccini, essendo comunque richiesto un

minimo di 50 adesioni. Questi i centri di vaccinazione per Diocesi: Acireale 22, Agrigento 51, Caltagirone 19,

Caltanissetta 21, Catania 53, Cefalù 18, Mazara del Vallo 23, Messina, 56 Monreale, 23 Nicosia 15, Noto 22, Palermo 53, Patti 18, Piana degli Albanesi 7, Piazza Armerina 27, Ragusa 21 e Siracusa 28.

Per i vaccini ci si affida anche ai santi

Musumeci, poi, si affida non solo al clero ma anche un po’ più in alto “Stiamo pregando tutti i santi del paradiso perché in Sicilia entro il 3 aprile arrivino almeno 100mila dosi di vaccino, noi siamo pronti a lavorare negli hub vaccinali h24. Mancando la materia prima invece possiamo offrire solo un bicchiere d’acqua”.

In estate vaccini anche in spiaggia

“Dopo le parrocchie, andremo anche al mare, siamo pronti a fare le vaccinazioni anche negli stabilimenti balneari, naturalmente d’intesa con la federazione interessata ed il consenso dei titolari. Ma lo possiamo fare appena avremo i vaccini. Non ci dobbiamo mai fermare, neppure in estate”.