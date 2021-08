presentato il progetto al comune di siracusa

Presentato un progetto per un resort ed un campo da golf

Sorgerà sul costone di contrada Ognina

La società, con fondi americani, ci aveva provato sei anni fa

La Siracusa Sun LLC, società guidata dal newyorkese John Magliocco, ci riproverà, per la seconda volta, a realizzare un resort, arricchito da un campo da golf a 18 buche, in contrada Ognina, zona balneare a sud di Siracusa.

Gli interessi degli americani

La società ha presentato il progetto, chiamato Torre Ognina Links, allo Sportello unico per le attività produttive del Comune di Siracusa, sperando di poter fare meglio che nel 2015 quando il progetto Resort One&Only Torre Ognina, andò a sbattere contro gli scogli delle complessissime autorizzazioni siciliane e dei vincoli paesaggistici.

“Progetto a norma”

“Il progetto rispetto al precedente intervento, andato in conferenza dei servizi nel settembre 2015, è stato completamente ridisegnato ed è perfettamente conforme con la normativa del vigente Piano Paesaggistico di Siracusa” fanno sapere dalla Siracusa Sun LLC.

Cosa sarà costruito

Il piano di utilizzazione che occupa poco meno di 150 ettari, oltre al percorso golfistico a 18 buche ed al campo pratica, prevede al suo interno il recupero delle due esistenti masserie e la costruzione di: un centro SPA e di un centro fitness, di una cappella, di un centro polifunzionale ad uso pubblico comprendente vari ambienti (sale museo, biblioteca, depositi, ristorante, cucina, istituto culinario, locali vendita, uffici, laboratori, sale pluriuso, locali igienici, garage coperto), sala convegni o banchetti per matrimoni con circa 300 posti a sedere.

La realizzazione di 5 lotti di abitazioni residenziali di tipo turistico alberghiero (RTA) e di 12 lotti di abitazioni residenziali di tipo alberghiero a destinazione di Rap (Residenza alberghiera privata).

Lo spostamento di un tratto dell’attuale strada provinciale 104 e delle sottostanti ed “obsolete” reti infrastrutturali presenti (rete idrica, fognaria, elettrica, etc.) traslandola a nord-ovest e sempre all’interno dell’area d’intervento del Piano.

Posti di lavoro

“La realizzazione occuperà almeno mille persone in fase di costruzione e assicurerà oltre 400 posti di lavoro diretti per il funzionamento della grande struttura. La società ha già assicurato la sigla di un protocollo d’intesa con le varie amministrazioni locali per l’utilizzo della forza lavoro specializzata” spiegano dalla società.