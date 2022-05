negli anni scorsi ha governato la commissione prefettizia

Nelle casse del Comune di Pachino non ci sono soldi legati all’incasso della raccolta differenziata. Lo denuncia il sindaco, Carmela Petralito, che, dai controlli compiuti negli uffici del Municipio, ha avuto un’amara sorpresa.

“E’ inaccettabile per tutti i pachinesi – tuona il sindaco di Pachino – che da tanti anni nulla, neppure un euro, sia stato incassato dal Comune di Pachino come ricavo per il cospicuo materiale raccolto grazie alla differenziata (carta, plastica, vetro ecc.), mentre tanti soldi sono stati spesi per la raccolta e il trasporto e lo smaltimento alle singole ditte di quello che costituisce il frutto delle consapevoli scelte dei pachinesi”.

La commissione prefettizia

Prima dell’insediamento del sindaco, vincitore delle elezioni avvenute nell’ottobre scorse, nei due anni precedenti a governare il Comune è stata una commissione prefettizia perché il Municipio, su decisione del ministero dell’Interno, venne sciolto per infiltrazione mafiosa.

Seguendo il filo del discorso del primo cittadino, nemmeno nel periodo dei prefetti sono entrate risorse nel forziere dell’amministrazione così come, come spiega il sindaco, negli anni precedenti. Insomma, quei rifiuti differenziati sono stati sostanzialmente regalati.

Il cambio di passo

“E’ stata così attivata – conclude la sindaca Petralito – la convenzione che consentirà al Comune di Pachino, a partire da quest’anno, di incassare delle somme a fronte della crescente quantità di materiale differenziato raccolto, con benefici assai considerevoli per la nostra città e per i singoli contribuenti, che potranno godere di questo risparmio nelle bollette future, con l’obiettivo di perseguire il bene pubblico e lo sviluppo sostenibile di Pachino e della nostra comunità”.

Comune in dissesto

Quei soldi sarebbero stati una boccata di ossigeno, specie per un Comune in dissesto finanziario. “Stiamo affrontando, giorno per giorno, i problemi più urgenti di una città come Pachino, che da tre anni si trova in stato di dissesto finanziario. Quello della raccolta dei rifiuti – dichiara la sindaca Carmela Petralito – è senza dubbio alcuno uno dei più annosi e allo stesso tempo gravosi”

“Solo con una corretta gestione dei rifiuti, infatti, si potrà da un lato ottenere un beneficio ambientale, con una città più pulita e dall’altro, con la crescita della raccolta differenziata, puntare a conseguire notevoli risparmi economici, di

importanza fondamentale per i contribuenti e per le casse comunali”