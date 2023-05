la corsa a sindaco a siracusa

Rifiuti davanti alla sede del comitato elettorale di Francesco Italia, sindaco in carica e candidato per un secondo mandato.

“Non mi fermano” dice Italia

“Se qualcuno pensa di poter fermare o insozzare con la propria inciviltà Siracusa, ha fatto male i conti” dice il capo dell’amministrazione comunale che, evidente, declina il gesto come un messaggio ben preciso nei suoi confronti. “Continuo a lottare a viso aperto con la mia squadra e con chi mi da la propria fiducia per una città libera dai no, dall’oscurantismo e dall’inciviltà” prosegue Francesco Italia.

La solidarietà di un candidato sindaco

Un episodio che è stato condannato da uno degli 8 candidati a sindaco, Abdelaziz Mouddih, detto Aziz. “Ho visto una foto del comitato di Francesco Italia: siamo in una democrazia, tutte le persone, compreso il nostro sindaco uscente ha il diritto ricandidarsi. Se qualcuno non condivide o non è contento della sua candidatura basta non andare a votarlo ma mettere davanti al suo comitato la spazzatura. Non è giusto, quelli che lo hanno fatto sono incivili, mi dispiace”.

La Casa reale del Marocco per Aziz

Aziz è originario del Marocco e la notizia della sua candidatura è stata salutata con entusiasmo dalla Casa reale. Uno dei suoi più stretti collaboratori, in un messaggio inviato alla redazione di BlogSicilia, fa sapere che “è motivo di orgoglio la partecipazione di Aziz alla competizione elettorale a Siracusa, con l’auspicio – si legge ancora nel messaggio – che possa rappresentare la nobile ed antica città di Siracusa”.

Salvini e Conte a Siracusa per il rush finale

Il 23 maggio è previsto l’arrivo a Siracusa del ministro Matteo Salvini, segretario federale della Lega, a sostegno di Ferdinando Messina e della lista Prima l’Italia-Siracusa protagonista con Vinciullo. Il 26 maggio sarà la volta dell’ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, leader del M5S, per sostenere la lista e la candidata a sindaca, Renata Giunta. Vicensindaco indicato è Paolo Ficara, ex parlamentare del M5S.