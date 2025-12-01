Il rimpasto ad Avola sarà avviato nelle prossime ore: a cominciare sarà il gruppo Noi con l’Italia Avola che culminerà con le dimissioni dell’assessore alla Polizia municipale, alla Viabilità ed alla Mobilità sostenibile, Salvatore Andolina, il cui posto nell’amministrazione comunale sarà preso da Francesco Tardonato, consigliere comunali tra i più eletti nelle elezioni del 2022.

Le rotazioni in Noi con l’Italia

Nel gruppo consiliare entrerà Gaetano Canonico, primo dei non eletti, per via delle dimissioni di Grazia Inturri, eletta, con questa stessa lista, in Consiglio nell’ultima tornata. Alessia Alia assumerà l’incarico di capogruppo di Noi per l’Italia che potrebbe avere un altro consigliere nella sua pattuglia se Tardonato decidesse di lasciare il seggio ed a quel punto il posto andrebbe a Sebastiano Campisi.

Il rimpasto

Poi toccherà agli altri partiti e liste a sostegno del sindaco, Rossana Cannata, esponente di primo piano di Fratelli d’Italia, procedere con le staffette, che daranno un nuovo volto alla giunta ed, a meno di clamorosi colpi di scena, si proseguirà con questo nuovo assetto fino al 2027, anno della scadenza di questa legislatura.

Il caso di Forza Italia

I cambi dovrebbero concretizzarsi entro il mese ma c’ è un nodo tutt’altro che semplice da sciogliere e riguarda la posizione di Forza Italia che è divisa in due: da una parte c’è l’area più lealista a Cannata, composta dai consiglieri Nino Drovetti e Massimiliano Canononico, dall’altra ci sono i gennusiani, Fabio Iacono e Luciano Belfiore con quest’ultimi che, in merito al rimpasto, spingono per la sostituzione di Fabio Cancemi, assessore al Bilancio dell’amministrazione ed il contestuale inserimento in giunta di un esponente più vicino alla linea del coordinatore provinciale di Forza Italia, Corrado Bonfanti e del deputato regionale, Riccardo Gennuso. Ma i lealisti si sono detti contrari, spiegando anche di aver chiesto un confronto al coordinatore senza mai ottenerlo.