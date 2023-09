in squadra la sorella del campione di judo

E’ stato definito il rimpasto nella giunta di Avola con il cambio due nuovi assessori.

Chi sono i neo assessori

Nella squadra di Rossana Cannata entreranno l’ex consigliere provinciale, Salvatore Andolina, avvocato, in quota con Noi con l’Italia, al posto di Salvatore Belfiore e Stephanie Busà, avvocato, sorella del campione olimpico di judo Luigi Busà che sostituirà Valentina Di Rosa, indicata dalle liste che hanno sostenuto Rossana Cannata. Andolina avrà le deleghe alla Viabilità, Mobilità sostenibile, Digitalizzazione, Polizia municipale mentre a Busà saranno riservati i Servizi social e Pubblica istruzione.

Le parole del sindaco Cannata

Il sindaco di Avola, Rossana Cannata, dopo il giuramento dei due neo assessori, ha reso noto il cambio di passo della sua squadra.

“Ho nominato questa mattina – dice Rossana Cannata – assessori gli Avvocati Stephanie Busà e Salvatore Andolina che in sostituzione e continuità rispettivamente con i precedenti assessori Corrada Di Rosa e Salvatore Belfiore ricopriranno da oggi le deleghe dagli stessi finora ricoperti. Per sopravvenuti motivi personali familiari e professionali la dottoressa Di Rosa e l’avvocato Belfiore continueranno il loro impegno politico da consulenti collaborando nella prosecuzione dell’attività già avviata. I due nuovi componenti Busà e Andolina che mi affiancheranno nel governo della città porteranno avanti con gli altri componenti di giunta la nostra programmazione politica amministrativa all’insegna del fare”.

“Emozione nel tornare a servire la mia comunità” dice Andolina

Il neo assessore, Salvatore Andolina, ha ringraziato Cannata per l’incarico affidato. “Stamattina il sindaco di Avola Rossana Cannata mi ha nominato nuovo componente della sua Giunta. Ringrazio lei per la fiducia, il gruppo consiliare e il gruppo dirigente della lista Noi per l’Italia di Avola per avermi designato. Non vi nascondo l’emozione che provo nel tornare a servire le Istituzioni e la mia comunità. Quando si ama la propria città, si crede in un progetto politico e in una squadra, arriva un tempo in cui è necessario sbracciarsi le maniche e fare la propria parte”

Gli altri assessori

Gli altri componenti della giunta sono: Massimo Grande, Paolo Iacono, Deborah Rossitto, Fabio Cancemi e Paolo Tanasi che, nel novembre dello scorso anno, ha sostituito Luciano Bellomo, ex fedelissimo di Cannata, dimessosi dalla sua carica e passato all’opposizione insieme all’ex presidente del Consiglio comunale, Fabio Iacono, confluiti poi in Azione, il partito di Carlo Calenda, il cui commissario regionale è Michele Giansiracusa, sindaco di Ferla e Capo di Gabinetto di Siracusa e che vede nella segreteria nazionale il sindaco di Siracusa, Francesco Italia.