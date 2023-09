le strategie politiche

L’amministrazione di Avola guidata dal sindaco Rossana Cannata, esponente di Fratelli d’Italia, si appresta a compiere un rimpasto nella propria giunta. Un assestamento, fortemente voluto, secondo quanto emerge da autorevoli fonti politiche proprio dai vertici di FdI, e dunque anche dal deputato nazionale Luca Cannata, per rafforzare la squadra di governo, composta da sette assessori.

La squadra di Cannata

Tra gli assessori ci sono Massimo Grande, Paolo Iacono, Deborah Rossitto, Corrada Valentina Di Rosa, Salvatore Belfiore e Fabio Cancemi. Il settimo assessore è Paolo Tanasi che, nel novembre dello scorso anno, ha sostituito Luciano Bellomo, ex fedelissimo di Cannata, dimessosi dalla sua carica e passato all’opposizione insieme all’ex presidente del Consiglio comunale, Fabio Iacono, confluiti poi in Azione, il partito di Carlo Calenda, il cui commissario regionale è Michele Giansiracusa, sindaco di Ferla e Capo di Gabinetto di Siracusa e che vede nella segreteria nazionale il sindaco di Siracusa, Francesco Italia.

Il vertice tra gli alleati

La maggioranza a sostegno dell’amministrazione è molto vasta, dispone di numeri impressionanti ma finita l’estate e gli eventi, il tema è il rilancio dell’azione di governo che, di recente, è stata fortemente criticata dai due ex alleati, Bellomo e Iacono, e da Nino Campisi, lo sfidante di Rossana Cannata alle amministrative dello scorso anno.

I tre hanno attaccato la giunta e quella precedente di aver fatto saltare i conti del bilancio e come conseguenza, a loro avviso, sono state aumentate le imposte locali. Un attacco che è stato respinto da Avola la nostra terra, una delle liste più vicine all’amministrazione.

Chi sarà a passare la mano ?

Il nodo è naturalmente rappresentato da coloro che lasceranno l’incarico di assessori. Secondo alcune indiscrezioni, il rimpasto dovrebbe riguardare solo due “caselle” su sette, per cui sono in corso le consultazioni tra gli alleati per definire i nomi che, comunque, saranno forti.